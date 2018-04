UAlg recebe Final das Olimpíadas Portuguesas de Biologia

Publicado em 17 Abril 2018 por RUA

A Universidade do Algarve acolhe, no próximo sábado, dia 21 de abril, pelas 9h00, a Final das Olimpíadas Portuguesas de Biologia (OPB), com a participação de 53 alunos do Ensino Secundário, oriundos de todo o país. A cerimónia contará ainda com as presenças do bastonário da Ordem dos Biólogos, José Matos, e do reitor da UAlg, Paulo Águas.

As OPB de 2018 são constituídas por duas categorias: as Olimpíadas Portuguesas de Biologia Sénior, para alunos do 10º ao 12º ano, e as Olimpíadas Portuguesas de Biologia Júnior, especificamente para alunos do 9º ano.

Durante o dia, os alunos finalistas irão realizar 3 a 4 exames práticos individuais nos laboratórios da UAlg, já que o regulamento refere que estes exames devem decorrer numa universidade que lecione o curso de Biologia. O tema dos exames será escolhido por docentes da UAlg, tendo em conta os temas das International Biology Olympiad.

Dos 53 participantes, os quatro melhores classificados nesta final terão acesso às Olimpíadas Internacionais de Biologia.

A cerimónia de encerramento está prevista pelas 12h45 no anfiteatro verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia (edifício 8), do Campus de Gambelas.

Organizadas pela Ordem dos Biólogos, em colaboração com a Agência Nacional Ciência Viva, estas Olimpíadas são um concurso de Ciência, na área da Biologia, destinado a estudantes do ensino Básico e Secundário, de escolas públicas ou privadas.

Mais informação sobre as OPB em http://olimpiadas.ordembiologos.pt