UAlg recebe “Awareness Raising Night: Marine Debris”

Publicado em 05 Dezembro 2017 por RUA

Na próxima quarta-feira, dia 6 de Dezembro pelas 18h, vai decorrer na Universidade do Algarve a “Awareness Raising Night: Marine Debris”.

Por ano entram nos oceanos mais de 8 milhões de toneladas de plástico. Todo este lixo tem impactos assustadores no meio marinho, e está já a

chegar às mesas de quem consome pescado. Para sensibilizar a população para a problemática do lixo marinho o evento irá contar com uma pequena exposição com lixo marinho recolhido na Praia de Faro e com a exibição do documentário “A Plastic Ocean”, que servirá de ponto de partida para o debate entre o público e os especialistas presentes.

Esta iniciativa irá decorrer na Universidade do Algarve, no Anfiteatro vermelho do edifício 9 (Faculdade de Economia) no Campus de Gambelas. A organização adianta ainda que depois do documentário haverá uma pausa para café mas que não estarão disponíveis copos descartáveis. Assim, quem desejar alguma bebida deverá fazer-se acompanhar pela sua própria caneca ou copo. O evento é grátis, aberto a todos os interessados mas os lugares são limitados.

O evento é uma iniciativa promovida pelos estudantes do Mestrado Internacional IMBRSea – International Master of Science in Marine Biological Resources, com a colaboração de Straw Patrol, CCMar – Centro de Ciências do Mar, CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental, Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação, Centro Ciência Viva do Algarve. Este evento foi financiado pelo IMBRSea e pelo Professor Karim Erzini da Universidade do Algarve e investigador no CCMar.