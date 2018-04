UAlg recebe 68 residentes estrangeiros para realizarem exame de Português Língua Estrangeira

Publicado em 20 Abril 2018 por RUA

No dia 21 de abril, a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve, no Campus da Penha, receberá 68 residentes estrangeiros para realizarem as provas do Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (CIPLE), que lhes permitirá adquirir a nacionalidade portuguesa.

O exame CIPLE é composto por três componentes, Compreensão da Leitura e Expressão Escrita, Compreensão Oral e Expressão Oral, e atesta a capacidade geral básica para interagir num número limitado de situações de comunicação previsíveis do quotidiano.

O exame é realizado através de um protocolo estabelecido com o Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Além deste exame de nível A2 do Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, a ESGHT realizará mais quatro exames de níveis mais avançados para fins profissionais e académicos – B1, B2, C1 e C2 – no final de maio. Há ainda uma segunda época de exames nos meses de outubro e novembro.

De notar que os exames de Português Língua Estrangeira do CAPLE são reconhecidos por várias instituições nacionais e estrangeiras para fins profissionais, sociais e educativos.

A aplicação do exame CIPLE envolve cerca de 14 docentes dos departamentos de ensino de línguas das várias unidades orgânicas da UAlg.

Desde 2011, a ESGHT já recebeu mais 1400 candidatos estrangeiros, prestando um serviço fundamental à comunidade estrangeira do Algarve e apoiando desígnios essenciais desta Universidade: o respeito e valorização da diversidade e a estreita ligação com a comunidade envolvente.