UAlg realiza V Encontro de Psicólogos dos Serviços de Orientação do Sul

Com o intuito de reforçar os canais de comunicação entre a UAlg e os Psicólogos dos Serviços de Orientação do Sul, no dia 23 de maio, pelas 10h00, vai realizar-se, no anfiteatro Teresa Gamito, no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, o V Encontro de Psicólogos dos Serviços de Orientação do Sul (EPSOS).

A sessão de abertura contará com as presenças de Saúl Neves de Jesus, vice-reitor da UAlg, Luis Sérgio Vieira, diretor do Serviço de Psicologia da UAlg, e Carla Fernandes, vogal da direção da Delegação Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

A temática ‘’Apresentação das atividades de extensão, uma oportunidade para a intervenção psicológica’’, contará com as presenças de Ana de Freitas, vice-reitora da UAlg, de Sérgio Pedro, psicólogo, e de Eduardo Esteves, docente da UAlg.

‘’Como valorizar o Dia Aberto da UAlg do ponto de vista vocacional’’ será o tema da mesa redonda moderada por Helena Figueiras, jornalista da RTP e aluna do curso de Psicologia.

A iniciativa encerrará com a convidada Maria do Céu Taveira, docente da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, que irá abordar o tema ‘’Transição para uma vida profissional incerta: desafios e apoios ao desenvolvimento de carreira’’.

Recorde-se que a oferta formativa da UAlg contempla uma licenciatura em Psicologia; um mestrado em Psicologia da Educação; um mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde; um mestrado em Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia, um mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, e um doutoramento em Psicologia.

