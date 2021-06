UAlg promove “Online Open Days” para Pós-Graduações e Mestrados

Publicado em 15 Junho 2021 por RUA FM

Com o objetivo de divulgar os cursos de pós-graduação e mestrado, que irão funcionar no ano letivo 2021/2022, a Universidade do Algarve vai realizar, de 21 a 25 de junho, os “Online Open Days”, através da plataforma zoom. Direcionados para estudantes nacionais e internacionais, além dos cursos lecionados em português, também serão apresentados os cursos lecionados em língua inglesa.

Os “Dias Abertos Online” serão apresentados por Faculdades e Escolas e por áreas temáticas, procurando, assim, satisfazer os interesses de todos candidatos.

Os participantes podem inscrever-se nas sessões que pretenderem, recebendo, posteriormente, por email, um link de acesso.

Esta é uma oportunidade para interagir com os professores responsáveis pelos vários cursos, através de diversas sessões, e esclarecer eventuais dúvidas.

Em formato de Webinar, as sessões, de cerca de dez minutos por curso, focarão sempre os aspetos diferenciadores que caraterizam os cursos de pós-graduação e mestrado da UAlg.

Inscrições, dias e horários das apresentações aqui.