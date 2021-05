UAlg promove fase regional da 17ª edição do concurso Poliempreende

Publicado em 27 Maio 2021 por RUA FM

As candidaturas à 17ª edição do concurso Poliempreende da Universidade do Algarve estão a decorrer até dia 6 de junho. Promovido anualmente pela rede de instituições de ensino superior politécnico, o concurso destina-se a estudantes, diplomados, docentes e não-docentes deste subsistema.

A nível regional, cada Instituto Politécnico promove um conjunto de iniciativas destinadas aos seus alunos, que culminam na escolha do melhor projeto. Os vencedores da fase regional irão participar no concurso nacional onde serão selecionados os três melhores projetos.

O grande vencedor do concurso regional da Universidade do Algarve, que irá decorrer entre 22 e 23 de junho, terá a oportunidade de participar no concurso nacional.

A fase nacional da 17ª edição do Poliempreende irá decorrer entre os dias 13 e 16 de setembro, sendo este ano organizada pelo Instituto Politécnico de Santarém.

A melhor ideia de negócio a nível nacional ganha um prémio de 10 000€.

Mais informações: www.cria.pt ou cria@ualg.pt