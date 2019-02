UAlg promove Ciclo de Cinema “Herético e Libertário”em homenagem a Vítor Reia-Baptista

Publicado em 14 Fevereiro 2019 por RUA

O ano de 2019 será marcado por um ciclo de Cinema em homenagem a Vítor Reia-Baptista, professor da Universidade do Algarve, que faleceu a 16 de agosto de 2018. Organizado pelo Cineclube de Faro em parceria com a UAlg e com o Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), este ciclo conta com oito sessões, que terão lugar mensalmente, às quartas-feiras, terminando em janeiro de 2020, mês em que se assinala o aniversário de nascimento do homenageado, com o filme “L’Âge d’Or”, de Luis Buñuel.

A primeira sessão acontece no dia 20 de fevereiro, com o filme “Viridiana” de Luis Buñuel, e contará com a apresentação de Mirian Tavares, docente da UAlg e coordenadora do CIAC.

Proeminente estudioso da literacia fílmica em Portugal, envolvido em inúmeros projetos nacionais e internacionais nesta área de estudo, Vítor Reia-Baptista foi um dos investigadores que esteve na génese do (CIAC) da UAlg.

Os filmes, apresentados por colegas e amigos, preveem a presença de diferentes convidados em cada mês para uma conversa pós-filme. Destaca-se, ainda, a programação do mês de maio, em conjunto com o curso de Ciências de Comunicação da UAlg, criado pelo professor Vítor Reia-Baptista.

O Ciclo “Vítor Reia-Baptista: Herético e Libertário” conta com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Instituto Português do Desporto e da Juventude e do Município de Faro.

Bilheteira: 4€ público/ 1€ sócios/ Entrada gratuita: estudantes e docentes JCE

A programação completa pode ser consultada aqui