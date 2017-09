UAlg promove 2ª edição do “Prémio Carreira Alumni”

Publicado em 19 Setembro 2017 por RUA

O Gabinete Alumni e Saídas Profissionais (GASP) da Universidade do Algarve (UAlg) promove, pelo segundo ano consecutivo, o “Prémio Carreira Alumni”, que pretende reconhecer a carreira de um(a) graduado(a) com comprovada relevância nos seguintes domínios: desenvolvimento da sociedade; reconhecimento da qualidade de ensino da UAlg.

Toda a comunidade académica (docentes, não docentes, estudantes, antigos alunos) pode participar, indicando um (a) ou mais graduados (as) que reúnam as condições previstas no regulamento desta iniciativa. São aceites autopropostas.

O período de receção de propostas estende-se até ao dia 29 de setembro.

Regulamento e envio de propostas AQUI.