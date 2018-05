UAlg promove 1ª Edição de Pós-graduação em Estudos Literários

Publicado em 15 Maio 2018 por RUA

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade do Algarve promove no próximo ano letivo a primeira edição do curso de Pós-Graduação em Estudos Literários. Terá início em setembro de 2018, aquando do recomeço das aulas. A candidatura pode ser feita a partir do endereço https://www.ualg.pt/pt/curso/1906.

A primeira edição deste curso de pós-graduação será dedicada ao estudo da obra da escritora Lídia Jorge, Doutora honoris causa pela UAlg em 2010. Ao longo dos dois semestres, a produção literária da autora será analisada, tomando-se como eixo tensões temáticas suscitadas pelos seus textos, sob diversos ângulos e perspetivas.

Os alunos poderão escolher quatro disciplinas, de entre várias Unidades Curriculares que contemplam a articulação da literatura com as artes, com a cultura e a contemporaneidade, com os estudos pós-coloniais, e outros âmbitos.