UAlg promove 15ª edição regional do concurso Poliempreende

As candidaturas à 15ª edição do concurso Poliempreende – Projetos de Vocação Empresarial estão abertas até 12 de abril. Podem candidatar-se estudantes e diplomados do subsistema de ensino politécnico da UAlg.

Os docentes e não-docentes deste subsistema, bem como pessoas externas, também poderão concorrer desde que integrados em equipas compostas por estudantes e/ou diplomados do ensino politécnico.

O Poliempreende é um concurso de ideias e planos de negócios que visa promover a cultura empreendedora e fomentar a criação de empresas baseadas no conhecimento, contribuindo desta forma para o desenvolvimento regional. Tem como objetivo máximo incutir e estimular o empreendedorismo, bem como proporcionar saídas profissionais, de preferência através da criação do próprio emprego.

Este concurso é promovido por todas as instituições politécnicas do País, escolas superiores não integradas (Enfermagem de Coimbra, Hotelaria e Turismo do Estoril e Escola Náutica Infante D. Henrique) e escolas politécnicas das universidades.

A coordenação nacional do Poliempreende é rotativa, estando sendo a 15ª edição a cargo do Instituto Politécnico de Portalegre.

Na Universidade do Algarve a iniciativa é dinamizada pelo CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia.

