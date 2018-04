UAlg procura empresas criativas do Algarve para participar em evento internacional

Publicado em 30 Abril 2018 por RUA

A Universidade do Algarve procura empresas do Algarve para participação no “European Creative Industries Networking and Matchmaking Event”, a acontecer na cidade de Terrassa, Espanha, no dia 13 de junho. Esta iniciativa é organizada pelo Projeto ChIMERA – Innovative cultural and creative clusters in the MED area, do qual a Universidade do Algarve é parceira.

O evento visa reunir várias empresas do setor cultural e criativo dos países da parceria – Itália, Espanha, Portugal, França, Eslovénia, Grécia e Albânia – para encontros B2B, networking e internacionalização.

As empresas deverão ter atividade nas áreas do Design, Arquitetura, Audiovisual, Videojogos, Música, Media, Património e Editorial.

A seleção das empresas participantes terá como base os seguintes critérios: Sediada na região do Algarve; presença no mercado há um ano, no mínimo, e há três, no máximo; Nível de inovação e criatividade dos produtos; Qualidade dos produtos; Recurso ao comércio regional, nacional e externo.

As despesas de participação serão asseguradas pela Universidade do Algarve ao abrigo do projeto ChIMERA – Innovative cultural and creative clusters in the MED area, financiado pelo Programa Interreg MED.

Considerando-se a escala internacional do evento, os representantes das empresas deverão dominar a língua Inglesa, sendo um dos critérios de seleção.

Os interessados deverão preencher o formulário “Convocatória de participação empresas CC_Algarve”, disponível em http://bit.ly/chimeramatchmakingevent e endereçar candidatura para o correio eletrónico mimadeira@ualg.pt [Marisa Madeira] até as 12h00 do dia 4 de maio.