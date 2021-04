UAlg procura empreendedores ou investigadores para desenvolver produtos ou serviços em evento internacional

Publicado em 16 Abril 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve, em conjunto com outros parceiros do mediterrâneo, procura empreendedores, investigadores e outros potenciais interessados para participar no evento «Med Diet Network Festival», nos dias 26 e 27 de maio.

A presente iniciativa, cujo o idioma oficial é o inglês, tem como principais objetivos promover momentos de networking entre os participantes e desenvolver novos produtos, serviços ou projetos internacionais relacionados com a Dieta Mediterrânica.

Ao longo da iniciativa os participantes podem aceder às seguintes atividades:

Showroom para exposição dos seus produtos e/ou serviços a diferentes participantes dos restantes países parceiros (Itália, Croácia, Grécia, Bósnia- Herzegovina, Espanha, Eslovénia, Albânia e Chipre);

B2B e/ou S2B meetings com os participantes dos diferentes países do mediterrâneo envolvidos no projeto;

Participação no Living Lab internacional para criação de novos produtos, serviços ou projetos.

Destinada a empreendedores, PME, investigadores e outros potenciais interessados, a participação é gratuita, mas limitada a cinco participantes. Neste sentido, os interessados deverão formalizar o seu registo aqui, até ao dia 23 de abril.

Esta iniciativa decorre no âmbito do projeto MD.net: When Brand Meets People, cofinanciado pelo Programa Interreg Med.

Mais informações contactar mdnet@ualg.pt