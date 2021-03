UAlg passa a integrar a Rede Portuguesa de Mentoria

Publicado em 29 Março 2021 por RUA FM

No âmbito do Seminário Internacional de Mentoria (SIM), que se realizou no dia 26 de março, de forma remota, foi formalizada a adesão à Rede de Mentoria no Ensino Superior por parte de várias Instituições, entre as quais a Universidade do Algarve.

A Rede, constituída por 11 Instituições, assume como missão o fortalecimento de laços de cooperação, de diálogo e de partilha de experiências suscetíveis de influenciar processos participados e solidários de integração e vivência no Ensino Superior.

A adesão da UAlg passou pela subscrição da “Carta de Mentoria/Tutoria Interpares – Princípios orientadores para a integração e vivências solidárias no Ensino Superior”.

O vice-reitor Saúl de Jesus participou nesta sessão e apresentou o “Programa de Mentoria por Pares”, explicitando algumas experiências já realizadas e as que se pretendem desenvolver neste âmbito, de acordo com os “Princípios orientadores do Programa de Mentoria por Pares da Universidade do Algarve”. Este programa, que tem vindo a ser realizado na UAlg desde o ano letivo de 2015-16, consiste na atribuição de um mentor ao estudante que assim o deseje, através de um processo de candidatura e seleção, de modo a promover e apoiar a sua integração na UAlg e o seu sucesso académico.