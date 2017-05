UAlg participou em Workshop internacional sobre novas tecnologias para a produção de energia

Publicado em 15 Maio 2017 por RUA

De 2 a 6 de maio, a Universidade do Algarve participou no Workshop “Renewable Energy Sources and new technologies for energy production” que decorreu na cidade de Valeta, em Malta. Esta formação foi organizada no âmbito do projeto europeu ENEPLAN – Developing skills in the field of integrated energy planning in Med Landscapes, financiado pelo programa ERASMUS+.

No workshop deu-se continuidade ao uso do software educacional livre, nomeadamente a ferramenta de Mapas Concetuais (Concept Maps = Cmaps), aplicado à temática do projeto e frequentemente usado nos workshops ENEPLAN.

A UAlg fez uma apresentação sobre a Associação Empresarial de Energia Solar de Alcoutim (ENERCOUTIM) enquanto boa prática de uma plataforma algarvia que produz energia solar renovável por via tecnológica.

Em janeiro de 2018 será a vez de a UAlg organizar um workshop dirigido a todos os parceiros do ENEPLAN, em particular sobre o papel das PMEs no setor das energias renováveis. Já em setembro de 2017 realizar-se-á em Siena, Itália, um workshop que prenderá fazer a análise do ciclo de vida e do potencial energético.

O Projeto ENEPLAN é financiado pela União Europeia ao abrigo do ERASMUS+ (Programa Comunitário 2014-2020), Ação-chave 2 “Cooperação para a Inovação e Boas Práticas”, ação “Reforço de Capacidades no Domínio do Ensino Superior”.

Para além da Universidade do Algarve, a parceria do projeto é constituída por Universidades, Centros de Investigação e Agências de Energia, nomeadamente: UNIROMA3 – Universita degli Studi Roma Tre (parceiro líder); Universita Degli Studi di Siena (Siena, Itália); Universita Degli Studi di Camerino (Ascoli Piceno, Itália); MIEMA – Malta Intelligent Energy Management Agency Malta (La Valeta, Malta); Universidad Pablo de Olavide (Sevilha, Espanha); American University of Beirut (Beirut, Líbia); Lebanese University (Beirut, Líbia); ALMEE – The Lebanese Association for Energy Saving and for Environment (Beirut, Líbia); MEDGREEN, Jdeidet el emtn (Beirut, Líbia); Zewail City of Science and Technology (Giza, Egipto); Ain Shams University, Faculty of Engineering (Cairo, Egipto); Jordan University of Science and Technology (Irbid, Jordânia); Al-Balqa’ Applied University (Salt, Jordânia); Princess Sumaya University for Technology (Amman, Jordânia); University of Jordan (Amman, Jordânia); Petra Education Company (Amman, Jordânia) e a Royal Scientific Society (Amman, Jordânia).