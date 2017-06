UAlg participa na maior feira internacional de educação nos Estados Unidos

Publicado em 01 Junho 2017 por RUA

A Universidade do Algarve (UAlg) está a participar na NAFSA, o maior encontro internacional dos responsáveis pela internacionalização das instituições de ensino superior e de investigação, que decorre em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, de 30 de maio a 2 de junho.

No pavilhão “Study & Research in Portugal”, organizado pela Comissão Fulbright e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o apoio da Embaixada Americana em Lisboa, estão presentes 19 instituições, incluindo universidades, institutos politécnicos e câmaras municipais.

A Feira/Conferência atrai anualmente mais de 10 mil participantes de todo o mundo. Esta participação constitui uma importante oportunidade para revelar a diversidade e a qualidade da oferta de cada instituição e reforçar a visibilidade de Portugal como país de destino de estudantes e investigadores internacionais, em particular provenientes dos EUA.

A participação da UAlg insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.

A iniciativa “Study and Research in Portugal” integra o compromisso do Governo, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 78/2016 que define as orientações para a articulação da politica de internacionalização do ensino superior e da ciência e tecnologia, no sentido da promoção de políticas públicas alicerçadas na valorização do conhecimento e da qualificação de recursos humanos, reconhecendo as instituições de ensino superior e de ciência enquanto espaços de criação e partilha do conhecimento que promovem a abertura à novidade, estimulam a inovação e contribuem para o desenvolvimento da sociedade, da cultura e da economia portuguesa. Study and Research in Portugal é um instrumento fundamental para a promoção e a internacionalização do país, em domínios como a diplomacia científica, o turismo, a mobilidade, a economia, o património, a língua e a cultura.

A Comissão Fulbright, criada pelo Governo Português e o Governo dos Estados Unidos da América, administra em Portugal o Programa Fulbright de intercâmbio educacional, com a missão de fomentar o entendimento mútuo entre Portugal e os EUA. As suas atividades incluem a oferta de oportunidades de intercâmbio para professores, investigadores e estudantes, com base no mérito; a disponibilização de orientação e informação de qualidade sobre os sistemas de ensino dos dois países; e a organização de iniciativas que potenciem a partilha de conhecimento