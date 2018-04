UAlg participa na maior feira de Educação do mundo que decorre na Colômbia e no Chile

Publicado em 12 Abril 2018 por RUA

A Universidade do Algarve (UAlg) encontra-se na Expo Estudante 2018, a maior feira de Educação do mundo, que decorre de 10 a 15 de abril, na Colômbia, e nos dias 17 e 18, no Chile, para dar a conhecer as suas principais novidades de formação inicial (licenciaturas) e avançada (pós-graduações, mestrados e doutoramentos).

Na Colômbia, a comitiva da UAlg visitará ainda a Universidade de Magdalena Santa Marta, no dia 13, para assinar um protocolo específico de colaboração referente aos cursos de pós-graduação e mestrado entre as duas universidades.

No Chile, serão também estabelecidos protocolos de colaboração com as Universidades de Talca e Pontífice Católica, no dia 17, e com a Universidade de Andres Bello, no dia 18.

Durante a feira, os representantes da UAlg terão oportunidade de explicar aos visitantes, em primeira mão, como é “Estudar onde é bom viver”, abordando questões como o custo de vida, a duração dos cursos e as formas de acesso.

Na UAlg, os cursos são lecionados em Português, o que na opinião da vice-reitora pra a Investigação e Internacionalização, Alexandra Teodósio, “facilitam a colaboração com a América Latina no ensino e na investigação, porque o Português e o Espanhol são muito próximos.”

Para a coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade, Marleni Azevedo, “este contacto é muito importante porque permite demonstrar a qualidade dos nossos cursos em todas as áreas de formação, o ambiente internacional que caracteriza a UAlg e, ao mesmo tempo, o Algarve como um todo, ou seja, como um destino único, repleto de oportunidades e que, cada vez mais, é procurado por estrangeiros.”

“Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”

A participação da UAlg insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.