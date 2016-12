UAlg participa em workshop internacional

Publicado em 21 Dezembro 2016 por RUA

A Universidade do Algarve marcou presença num workshop sobre Avaliação Ambiental e Paisagista que decorreu, de 12 a 16 de dezembro, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. A iniciativa decorreu no âmbito do projeto europeu ENEPLAN – Developing skills in the field of integrated energy planning in Med Landscapes, financiado pelo programa ERASMUS+.

O workshop teve como finalidade produzir, desenvolver e testar coletivamente o uso de software educacional livre, nomeadamente a ferramenta de Mapas Concetuais (Concept Maps = Cmaps). Explica a Universidade do Algarve que a intenção é que as 13 universidades parceiras apliquem esta ferramenta para lecionar disciplinas relacionadas com a Energia.

Em dezembro do próximo ano, será a vez de a UAlg organizar um workshop dirigido a todos os parceiros do ENEPLAN. Durante o ano de 2017, prevê-se ainda mais formações em vários países da parceria.

O Projeto ENEPLAN é financiado pela União Europeia ao abrigo do ERASMUS+ (Programa Comunitário 2014-2020), Ação-chave 2 “Cooperação para a Inovação e Boas Práticas”, ação “Reforço de Capacidades no Domínio do Ensino Superior”.

Para além da Universidade do Algarve, a parceria do projeto é constituída por universidades, centros de investigação e agências de energia, nomeadamente: UNIROMA3 – Universita degli Studi Roma Tre (parceiro líder); Universita Degli Studi di Siena (Siena, Itália); Universita Degli Studi di Camerino (Ascoli Piceno, Itália); MIEMA – Malta Intelligent Energy Management Agency Malta (La Valeta, Malta); Universidad Pablo de Olavide (Sevilha, Espanha); American University of Beirut (Beirut, Líbia); Lebanese University (Beirut, Líbia); ALMEE – The Lebanese Association for Energy Saving and for Environment (Beirut, Líbia); MEDGREEN, Jdeidet el emtn (Beirut, Líbia); Zewail City of Science and Technology (Giza, Egipto); Ain Shams University, Faculty of Engineering (Cairo, Egipto); Jordan University of Science and Technology (Irbid, Jordânia); Al-Balqa’ Applied University (Salt, Jordânia); Princess Sumaya University for Technology (Amman, Jordânia); University of Jordan (Amman, Jordânia); Petra Education Company (Amman, Jordânia) e a Royal Scientific Society (Amman, Jordânia).