UAlg participa em projeto para promover estratégias de baixo carbono e eficiência energética

13 Julho 2017

A Universidade do Algarve, através do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, participou na segunda reunião do

projeto LOCAL4GREEN, LOCAL Policies for GREEN Energy, que se realizou na semana passada, em Zagreb.

O LOCAL4GREEN pretende trabalhar diretamente com as Autoridades Locais na definição e implementação de políticas fiscais inovadoras, com vista a promover fontes de energia renovável, quer no setor público, quer no privado (incluindo famílias), preferencialmente dentro do âmbito dos Planos de Ação de Energia Sustentável adotados pelas entidades públicas consignatárias do Pacto dos Autarcas.

Esta reunião permitiu analisar as atividades do projeto. Neste momento, encontra-se em fase de elaboração, através de uma metodologia participativa, a preparação de políticas fiscais verdes que promovam fontes de energia renováveis, que servirão de base para o desenho de políticas fiscais locais, que, posteriormente, serão implementadas em cada uma das zonas parceiras: Valência (Espanha), Valeta (Malta), Zagreb (Croácia), Thermi (Grécia), Roma (Itália), Liubliana (Eslovénia), Nicósia (Chipre), Faro (Portugal) e Tiana (Albânia).

O palco escolhido para a realização da reunião foi o Bračak Energy Center, um exemplo único de reabilitação de um edifício histórico, sob proteção do património cultural, focado na aplicação de técnicas avançadas de eficiência energética e modelização de um prédio público.

Este projeto é financiado pelo Programa INTERREG MED, através do Eixo Prioritário 2 – Perseguir estratégias de baixo carbono e eficiência energética em territórios específicos MED: cidades, ilhas e áreas remotas -, tendo como objetivo específico aumentar a quota dos recursos locais renováveis em planos e estratégias mistas de energia.