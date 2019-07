UAlg participa em projeto europeu que promove trilhos de sustentabilidade turística

Publicado em 15 Julho 2019 por RUA

A Universidade do Algarve integra o projeto europeu “TrailGazersBid – An analytical & technical framework to measure returs from trail investment”, que conta com 10 parceiros de diferentes regiões da Irlanda, Reino Unido, Espanha, Portugal e França. O projeto pretende avaliar os impactos socioeconómicos do investimento em infraestruturas que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável de pequenas comunidades rurais, aumentando o número de turistas e protegendo, simultaneamente, o património natural e cultural que o visitante irá desfrutar.

Liderada pelo investigador Thomas Panagopoulos, a equipa de investigadores da UAlg integra o Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar (CinTurs), que recentemente obteve a classificação global de “Muito Bom” na nova avaliação levada a cabo pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Nos últimos anos o turismo de experiência tem tido um crescimento significativo, com o turista à procura de experiências pessoais em lugares que são muitas vezes vistos como “fora do comum” em vez de destinos de férias convencionais ou populares. Viajar significa agora apreciar o modo de vida que estes lugares escondidos podem oferecer; aprender sobre a história local, paisagens culturais e naturais e embarcar em viagens de autodescoberta que permanecerão na memória durante muito tempo após o fim das férias.

Esta tendência registou um aumento no número de turistas que apreciam os percursos pedestres que as diferentes regiões da Área Atlântica podem oferecer. Um grande número de comunidades locais estão também a utilizar estas comodidades para melhorar o seu bem-estar físico e mental, reunirem-se com amigos ou simplesmente desfrutar de tudo o que a vida ao ar livre pode oferecer. O crescimento das atividades de caminhada e lazer na natureza têm um enorme potencial para gerar rendimentos para as zonas rurais, ajudar a criar mais emprego nos sectores hoteleiro e de lazer, reforçando simultaneamente a atratividade das regiões de baixa densidade como locais para viver, trabalhar e prosperar.

O projeto proporcionará uma excelente oportunidade de colaboração com os intervenientes locais e regionais (stakeholders): cidadãos, grupos comunitários, pequenas empresas, prestadores de serviços de turismo, escolas, agências ambientais e autoridades públicas, entre outros. Estes agentes poderão, assim, reunir-se para colaborar no desenvolvimento de novas iniciativas de turismo, através de experiências virtuais, que irão mostrar tudo o que as regiões ofecerem de bens naturais e culturais para públicos mais amplos.

Poderão desenvolver novos negócios para incentivar os turistas a visitar lugares ‘’fora do comum’’ e a explorar o que o interior tem para oferecer, como lojas de artesanato, gastronomia regional, locais de interesse histórico, ambiental, etc. O projeto possibilitará ainda a realização de planos de gestão de destinos turísticos sustentáveis para proteger as áreas naturais e culturais que o turista visita.

O TrailGazersBid é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do Programa Interreg Espaço Atlântico, Eixo Prioritário 4 “Reforçar a biodiversidade e o património natural e cultural”; Objetivo Específico 4.2 “Valorizar os ativos naturais e culturais para estimular o desenvolvimento económico”.