UAlg organiza semana repleta de atividades para acolher os novos alunos

Publicado em 06 Setembro 2018 por RUA

Os novos alunos da Universidade do Algarve (UAlg) vão ser recebidos, de 10 a 18 de setembro, com um programa repleto de atividades, que lhes permitirá conhecer a Academia, a cidade que os acolhe, os cursos e os novos colegas. Toda a informação referente à Semana de Acolhimento e às matrículas pode ser consultada no portal da UAlg: https://www.ualg.pt/pt/content/matriculas-acolhimento-dos-novos-alunos.

Os alunos colocados na 1.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior poderão realizar a sua matrícula e inscrição online entre os dias 10 (a partir das 9h00) e 14 de setembro (até às 23h59). Contudo, os alunos que pretendam realizar as matrículas e inscrições presenciais poderão fazê-lo, de 10 a 13 de setembro, em dias distintos consoante o curso de cada aluno (consultar portal), no Campus da Gambelas. Simultaneamente, os alunos poderão visitar o Campus Life, uma mostra de várias valências: académicas, desportivas, culturais, transportes públicos, aconselhamento psicopedagógico, alojamento, entre outras.

Totalmente gratuitas, no dia 14 de setembro, iniciam-se várias atividades de lazer. Às 10h00 e às 12h00, os novos alunos poderão participar no Open Day Surf e Bodyboard, dinamizado pela Associação AMAR, na Praia de Faro (Avenida Nascente).

Já no dia 15, os alunos poderão participar, às 10h00, no Club de Surf de Faro (Praia de Faro, Avenida Nascente) no Open Day Surf, e, às 15h00, poderão optar por um Open Day SUP e Canoagem.

Para terminar as atividades desportivas, no dia 16 de setembro, a partir das 10h00, irá decorrer o Open Day de Vela, no Ginásio Clube Naval, na Doca de Faro.

Sessões de receção aos novos alunos no Teatro Municipal de Faro e no Museu de Portimão

No dia 17 de setembro, às 9h00, os novos alunos vão ser recebidos numa sessão solene, que decorrerá no Teatro Municipal de Faro, com a presença do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do presidente da Associação Académica, Pedro Ornelas. Seguidamente realizar-se-ão as sessões de acolhimento nas Unidades Orgânicas, onde os novos alunos serão recebidos pelos respetivos diretores.

Sob o mote do slogan da Universidade do Algarve – Estudar Onde É Bom Viver -, a Academia algarvia pretende proporcionar uma inovadora Semana de Acolhimento para dar a conhecer um pouco do que torna a vivência universitária na UAlg singular e especial, esperando contribuir para uma rápida e saudável integração dos novos alunos, junto da comunidade académica e da cidade que os irá acolhe. De referir ainda que, no dia 18 de setembro, às 11h30, os alunos de regime diurno que ingressarem na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), no Campus de Portimão, serão recebidos no Museu desta cidade, pelo reitor da UAlg e pela Presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes. Já os alunos de regime noturno terão a sua sessão de acolhimento, às 20h00, na sala 5, no Campus de Portimão.