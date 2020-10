UAlg organiza mês da empregabilidade e feira virtual de emprego

Publicado em 27 Outubro 2020 por RUA FM

Com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas aos estudantes e diplomados pela UAlg sobre a procura ativa de emprego, a Academia vai dedicar o mês de novembro à temática da empregabilidade.

De 28 de outubro a 25 de novembro, o Gabinete Alumni vai promover várias iniciativas dinamizadas por especialistas que irão abordar diferentes temáticas no âmbito da empregabilidade.

No dia 12 novembro, das 9h30 às 17h30, destaque para a II edição da UAlg Online Careers Fair. Esta feira virtual de emprego, organizada em conjunto com o IEFP/EURES Portugal, contará com a participação de empresas e organizações de toda a União Europeia.

O programa contempla sessões de apresentação de empresas, workshops temáticos e debates.

Os candidatos a emprego podem consultar as ofertas das várias empresas participantes e efetuar a sua candidatura.

Mais informações e inscrições:

https://www.europeanjobdays.eu/en/UAlgOnlineCareersFair2020