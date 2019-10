UAlg organiza I Simpósio Internacional de Voluntariado no Ensino Superior

Publicado em 03 Outubro 2019 por RUA FM

O Grupo de Voluntariado da Universidade do Algarve, UAlg V , organiza, no próximo dia 18 de outubro, o “I Simpósio Internacional de Voluntariado no Ensino Superior”, que terá início às 9h00, no Auditório Teresa Gamito, edifício 1, Campus de Gambelas.

Este evento tem como principais objetivos criar uma rede de Instituições de Ensino Superior (IES) no que diz respeito ao voluntariado; criar um espaço de partilha de experiências e práticas de organização e realização de voluntariado; promover o diálogo entre os diversos grupos sediados em IES portuguesas; e estabelecer metas e possíveis colaborações para o futuro.

Com um programa repleto de sessões, onde se irão debater as mais variadas questões que envolvem este tema, destaca-se a assinatura da Rede de Voluntariado no Ensino Superior (R-VES), às 09h45. A R-VES tem como objetivo promover a coordenação e articulação entre as IES para a partilha de boas práticas no âmbito da promoção do voluntariado, nas vertentes da investigação, intervenção e disseminação a nível nacional e internacional, contribuindo para a afirmação de Portugal como uma referência neste âmbito. A razão de ser da R-VES passa pela capacidade de, em Rede, potenciar e promover a organização de ações, estimulando a incorporação de práticas de voluntariado na missão e atividade das IES aderentes.

Seguidamente, às 10h00, realizar-se-á uma sessão plenária sobre “Motivação e Liderança no Voluntariado”, que contará com a presença de Fernando Chacón Fuertes, professor catedrático da Faculdade de Psicologia da Universidade Complutense de Madrid e presidente do Colégio Oficial de Psicólogos de Madrid. O programa prolonga-se durante a tarde, onde o mesmo orador também conduzirá uma sessão de trabalho sobre “A importância do voluntariado nos projetos de vida dos estudantes universitários”.

