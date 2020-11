UAlg organiza feira de emprego virtual de Portugal para toda a Europa

Publicado em 11 Novembro 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve e Instituto do Emprego e Formação Profissional organizam, no próximo dia 12 de novembro, a UAlg Online Careers Fair. De Portugal para toda a Europa, esta feira de emprego virtual gratuita conta com mais de 70 expositores, 262 ofertas de emprego e mais de 1400 vagas disponíveis em vários setores e áreas profissionais.

A candidatura já pode ser formalizada, sendo que os interessados também deverão carregar o Curriculum Vitae ou perfil de LinkedIn, de modo a possibilitar a participação online, responder a ofertas de emprego, marcar entrevistas, contactar via chat com os empregadores, organizações e países participantes e também para receber atualizações e sugestões para uma melhor preparação do evento. A candidatura deve ser formalizada em: https://www.europeanjobdays.eu/en/ualgonlinecareersfair2020.

Para quem procura emprego, esta é uma oportunidade de assistir online a diversas apresentações de empresas e outros serviços de apoio à carreira profissional, em Portugal e na Europa. Todos os interessados poderão contactar com empregadores, especialistas do mercado de trabalho e serviços de apoio à mobilidade e candidatar-se a ofertas concretas de emprego / estágio, disponibilizadas não só pelas empresas participantes, mas também oriundas de outros países da União Europeia.

Entre as 9h30 e as 17h30, podem apenas optar por acompanhar o Programa online, assistindo à apresentação de diferentes empresas, debates, sessões de esclarecimento sobre oportunidades e apoios à mobilidade dentro da união europeia.

A UAlg Online Careers Fair é dirigida a estudantes do ensino superior, profissionais qualificados, recém-graduados ou com experiência, que pretendam candidatar-se a um emprego / estágio / projeto de investigação, a nível nacional ou europeu. Os cidadãos portugueses a residir no estrangeiro, que pretendam regressar a Portugal (bem como as suas famílias), são também convidados a participar.

Esta iniciativa é organizada pela UAlg e pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), e insere-se nas atividades do EURES Portugal, contando ainda com a parceria da Algarve Tech Hub.