UAlg organiza conferência internacional sobre Turismo

Publicado em 02 Novembro 2020 por RUA FM

O Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs) da Universidade do Algarve, em parceria com o Grupo Pestana, está a organizar a 3ª edição da conferência mundial da Associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum), que se realizará de 4 a 6 de novembro, exclusivamente online, com recurso à plataforma Zoom.

A t-Forum é uma instituição global dedicada à transferência do conhecimento e da inovação no Turismo, com sede em Itália.

Esta conferência conta com a apresentação de seis Keynote Speakers de reconhecido mérito internacional, e reúne os principais players nacionais e internacionais da indústria turística em painéis temáticos e workshops onde serão discutidos os desafios que se colocam atualmente a este setor. Durante três dias, cerca de 250 participantes debaterão questões relacionadas com a transferência do conhecimento entre a academia a o tecido empresarial.

Este ano terá como tema central “Breaking Old Barriers for a New World: Mobilizing Intelligence to Survive”, explorando as possibilidades de transferência de conhecimento/ inteligência para dentro do Turismo.

Dirigida a profissionais do setor do turismo e a académicos, tem como públicos-alvo empresas, instituições e agências envolvidas na criação e/ou aplicação de inteligência ao turismo, incluindo empresas de turismo e hospitalidade, destinos, órgãos públicos, parques científicos e tecnológicos, empresários, executivos e profissionais, administradores de destinos, autoridades públicas, consultores e académicos.

Recorde-se que a primeira edição desta conferência se realizou em Nápoles, Itália, em 2015, e a segunda em Palma de Maiorca, Espanha, em 2018.