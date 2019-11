UAlg Online Careers Fair a 28 de Novembro

Publicado em 25 Novembro 2019 por RUA FM

A Universidade do Algarve organiza, no próximo dia 28 de novembro, a UAlg Online Careers Fair . A partir de Portugal para toda a Europa, esta feira de emprego virtual é gratuita e conta com a participação de mais de 45 empresas, a recrutar em vários setores e áreas profissionais, e com a representação de serviços EURES de 10 países e alguns serviços de informação e aconselhamento.

Os interessados em participar já podem inscrever-se aqui e as empresas que pretendam integrar esta feira de emprego digital ainda poderão fazer a sua inscrição aqui.

A UAlg Online Careers Fair é dirigida a estudantes do ensino superior, profissionais qualificados, recém-graduados ou com experiência, que pretendam candidatar-se a um emprego / estágio / projeto de investigação, a nível nacional ou europeu. Os cidadãos portugueses a residir no estrangeiro, que pretendam regressar a Portugal (bem como as suas famílias), são também convidados a participar.

A uma semana do evento já se encontram disponíveis para candidatura 170 ofertas de emprego / estágio/ investigação (com mais de 680 postos de trabalho), e até a data do mesmo ainda ficarão disponíveis mais ofertas. No âmbito do aconselhamento sobre mobilidade, participarão, para além de Portugal, os serviços EURES da Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, Estónia, Holanda, Itália, Malta e Reino Unido.

Para quem procura emprego, esta Feira permitirá assistir, online ou presencialmente, no anfiteatro Teresa Gamito, Edifício 1, no Campus de Gambelas da UAlg, a diversas apresentações de empresas e outros serviços de apoio à carreira profissional, em Portugal e na Europa. Todos os interessados poderão contactar com empregadores, especialistas do mercado de trabalho e serviços de apoio à mobilidade e candidatar-se a ofertas concretas de emprego / estágio, disponibilizadas não só pelas empresas participantes, mas também oriundas de outros países da União Europeia.

A candidatura já pode ser formalizada, sendo que os interessados também deverão carregar o Curriculum Vitae ou perfil de LinkedIn, de modo a possibilitar a participação online, responder a ofertas de emprego, marcar entrevistas, contactar via chat com os empregadores, organizações e países participantes e também para receber atualizações e sugestões para uma melhor preparação do evento.

Esta iniciativa é organizada pela UAlg e pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no âmbito das comemorações do 40º aniversário das duas instituições, e insere-se nas atividades do EURES Portugal e EURES Transfronteiriço Andaluzia-Algarve.