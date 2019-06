UAlg no Top 10 dos melhores revisores científicos da revista «Metallomics» da Royal Society of Chemistry

Publicado em 03 Junho 2019 por RUA

Aureliano Alves, professor de Bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da UAlg e investigador do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), foi distinguido pela segunda vez consecutiva como um dos dez melhores revisores em 2018. Esta seleção é feita pela comissão editorial desta revista científica “Metallomics”, da Royal Society of Chemistry (RSC), que publica artigos sobre as funções e aplicações dos metais nas ciências da vida e na medicina.

A Royal Society of Chemistry (RSC), que tem como principal objetivo “incentivar as ciências químicas”, é uma sociedade internacional muito conceituada e reúne cientistas químicos de todo o mundo. Esta organização realiza e apoia a investigação científica, publica revistas científicas e livros sobre ciências químicas e disponibiliza bases de dados à comunidade científica mundial. Pela segunda vez consecutiva, coloca a Universidade do Algarve no top 10 de revisores científicos.

O trabalho dos revisores é cada vez mais reconhecido. O peer review ou revisão por pares diz respeito à atividade dos revisores científicos e dos editores para avaliar se um trabalho reúne ou não requisitos para poder ser publicado, avaliando, assim, a sua relevância.

Os revisores, que laboram a título gratuito, foram escolhidos com base no número, pontualidade e qualidade dos relatórios concluídos nos últimos 12 meses.

Ver link