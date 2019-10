UAlg no Top 1% dos melhores revisores científicos da plataforma Publons

Publicado em 17 Outubro 2019 por RUA FM

Aureliano Alves, professor de Bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da UAlg e investigador do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), foi distinguido com o prémio de TOP 1% de revisores científicos nas áreas de Bioquímica/Biologia, Biologia Molecular/Genética e ainda numa área nova introduzida em 2019: a área Interdisciplinar.

Esta selecção é feita pela comissão da Publons que anuncia todos os anos os nomeados nas 22 áreas científicas. A plataforma Publons foi lançada em 2012 e em 2018 já havia atingido meio milhão de revisores registados. A sua missão é “acelerar a ciência, aproveitando o poder da revisão por pares”.

Em 2019, considerando todos os investigadores inscritos em Portugal, apenas foram premiados quatro investigadores com seis distinções, dois nas áreas de Bioquímica/Biologia, e quatro na área de Biologia Molecular/Genética, sendo que dois foram premiados simultaneamente nas duas áreas científicas.

Segundo Aureliano Alves, “atendendo ao número crescente de inscritos nesta plataforma e à elevada à competição internacional nos próximos anos ficará cada vez mais difícil fazer parte deste grupo restrito de revisores TOP 1%”.

O trabalho dos revisores é cada vez mais reconhecido. O p eer review ou revisão por pares diz respeito à atividade dos revisores científicos e dos editores para avaliar se um trabalho reúne ou não requisitos para poder ser publicado, avaliando, assim, a sua relevância. Os revisores, que laboram a título gratuito, são escolhidos com base no número e qualidade dos relatórios concluídos nos últimos 12 meses.

Ver link: https://publons.com/awards/peer-review/2019/