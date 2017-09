UAlg mostra serviços numa iniciativa denominada “Campus à Lupa”

Publicado em 27 Setembro 2017 por RUA

Depois de uma semana repleta de atividades, que deram a conhecer e promoveram a integração dos novos alunos na Academia e na cidade de Faro, a UAlg vai realizar mais uma iniciativa inédita, dirigida a todos os alunos, com o objetivo de dar conhecer os seus diversos serviços. O “Campus à Lupa” irá decorrer nos dias 2, 3 e 4 de outubro, nos vários campi de UAlg.

Consciente da importância que a adaptação à universidade pode ter no sucesso académico dos seus alunos, a UAlg irá dar-lhes a conhecer “tudo o que precisam saber” sobre temas e dúvidas com que se poderão deparar diariamente. Saídas profissionais, empreendedorismo, estudar no estrangeiro, modalidades desportivas na UAlg, necessidades educativas especiais ou integrar um grupo de voluntariado, irão ser algumas das temática abordadas pelos respetivos serviços ou gabinetes. A estas temáticas juntar-se-ão outras, que irão desde a Ação Social, Serviço de Psicologia, Serviços Académicos, Bibliotecas, até aos Serviços de Informática, entre outros.

O “Campus à Lupa” pretende, assim, oferecer aos alunos todas as informações, sobre todos os serviços da UAlg, esclarecendo também dúvidas que possam existir.

Horários, informações e inscrições aqui: