UAlg mostra-se no Brasil

Publicado em 06 Junho 2019 por RUA

A Universidade do Algarve está presente, pelo segundo ano consecutivo, no “Portugal 360”, que decorre entre os dias 6 e 9 de junho, na Cidade das Artes (Barra da Tijuca), Rio de Janeiro.

No evento vão estar presentes diversos órgãos oficias, grandes empresas, empresários, empreendedores, universidades, escolas e cultura em geral, para mostrar o que de melhor se faz por terras lusitanas.

O programa inclui palestras, workshops, cursos e outras atividades em áreas tão distintas como a cultura, o entretenimento, a gastronomia, o desporto, a educação, os negócios e o turismo.

A comitiva da UAlg presente no certame apresentará as novidades de formação e terá ainda a oportunidade de explicar aos visitantes como é “Estudar onde é bom viver”, abordando questões como o custo de vida, duração dos cursos e formas de acesso, entre outras.

Numa nota enviada à imprensa, a UAlg lembra que a academia algarvia tem registado um interesse muito significativo por parte de estudantes brasileiros. O número de brasileiros inscritos em cursos da UAlg cresceu 40% em 2018/2019, representando mais de metade dos estudantes de nacionalidade estrangeira e quase 10% do número de total de estudantes de grau da universidade. Já são mais de 700 estudantes brasileiros a frequentar cursos de formação inicial, mestrados e doutoramentos. A estes, juntaram-se este ano mais de 150 estudantes brasileiros através de programas de mobilidade.

A iniciativa ‘Portugal 360’ é organizada pelo Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro e pelo Turismo de Portugal.

A participação da UAlg insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.

Mais informações: www.portugal360.com.br