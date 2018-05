UAlg mostra-se no Brasil

Publicado em 18 Maio 2018 por RUA

A Universidade do Algarve (UAlg) vai estar na Cidade das Artes (Barra da Tijuca), no Rio de Janeiro, no Brasil, até ao dia 20 de maio. A UAlg participa no encontro “Portugal 360”, entre órgãos oficiais, grandes empresas, empresários, empreendedores, universidades, escolas e cultura em geral.

Num momento de grande transformação, em que todas as ideias são possíveis e as empresas e instituições encontram novas formas de se organizar e de comunicar, o “Portugal 360” acompanha as maiores tendências a nível económico, social e ambiental.

O programa inclui palestras, workshops, cursos e outras atividades em áreas tão distintas como a cultura, o entretenimento, a gastronomia, o desporto, a educação, os negócios e o turismo.

Durante os quatro dias, as instituições de ensino presentes realizarão palestras. A comitiva da UAlg apresentará as novidades de formação e terá ainda a oportunidade de explicar aos visitantes como é “Estudar onde é bom viver”, abordando questões como o custo de vida, duração dos cursos e formas de acesso, entre outras.

Destaque ainda para a participação de Hugo Barros, coordenador do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, no Fórum Turismo, com a palestra subordinada ao tema “Startup – Inovar ou Estagnar”, no dia 17 de maio. Tendo em conta que as start-ups são um estímulo importante para a renovação das empresas e dos serviços turísticos, em Portugal criaram-se condições para a instalação de incubadoras e centros de empreendedorismo. Hugo Barros apresentou o exemplo do CRIA UAlg como uma forma de inovar, e apoiar a promoção e a transformação de ideias em oportunidades de negócio e iniciativas empresariais, fomentando a criação de empresas.

A UAlg tem registado um interesse significativo de estudantes brasileiros. O número de brasileiros cresceu 59% em 2017/2018, sendo ainda mais acentuado nos mestrados, cerca de 103%, em 35 cursos diferentes. Atualmente estudam na Academia algarvia mais de 600 alunos, número que, segundo a UAlg, deverá aumentar no próximo ano letivo.

O “Portugal 360” servirá ainda para divulgar os programas de férias (cursos de curta duração) destinados a alunos internacionais: os “Summer Campus“, para alunos até aos 18 anos que pretendem ingressar no Ensino Superior; e os “Mid Season Campus”, destinados a investigadores e alunos que já frequentam o Ensino Superior, que têm como objetivo divulgar a formação avançada da UAlg em duas áreas distintas, Economia e Biologia/Ciências do Mar.

A iniciativa é organizada pelo Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro e pelo Turismo de Portugal.

A participação da UAlg insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.