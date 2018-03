UAlg marca presença em mais uma edição da Futurália

Publicado em 13 Março 2018 por RUA

A Universidade do Algarve vai estar na “Futurália 2018 – Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade”, que irá decorrer de 14 a 17 de março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

A UAlg é uma das mais de 300 instituições de ensino superior e profissional, nacionais e também estrangeiras, que marcam presença neste certame, privilegiando a divulgação de toda a sua oferta formativa e a apresentação dos “Cursos de Verão 2018”, que este ano decorrerão de 2 a 13 de julho.

Os visitantes terão a possibilidade de conversar com os representantes da UAlg, maioritariamente estudantes, que apresentam melhor do que ninguém os seus cursos e a Academia. Na edição deste ano, a UAlg faz-se representar por uma equipa de 13 pessoas. O objetivo é transformar as indecisões num plano definido e concreto.

Para a Instituição, participar nestas mostras educativas é uma oportunidade de dar a conhecer a sua oferta de um modo estruturado, mostrando aos visitantes que tem opções distintas para a construção do seu percurso formativo.

Consultar mais informações em: http://futuralia.fil.pt/