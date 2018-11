UAlg mantém posição em ranking internacional

Publicado em 09 Novembro 2018 por RUA

A Universidade do Algarve volta a entrar no World University Rankings da Times Higher Education (THE), nas áreas de “Life Sciences” e “Clinical, pre-clinical and health”. Apesar do aumento do número de universidades, a Universidade do Algarve manteve a posição 401-500 na área de “Life Sciences” e ficou colocada na posição 501-600 na área de “Clinical, pre-clinical and health”.

Em ambas as áreas, a UAlg destaca-se a nível nacional no desempenho “International Outlook”, ou seja na projeção internacional, entre as 8 universidades portuguesas que estão incluídas na lista.

A edição de 2019 deste ranking por áreas, que contempla 751 universidades na área de “Life Sciences” e 721 universidades na área de “Clinical, pre-clinical and health”, é elaborada tendo em conta as diversas valências das instituições, como ensino, investigação, projeção internacional e transferência de conhecimento.

Recorde-se que, de acordo com os resultados já disponibilizados em setembro (ver aqui), a Universidade do Algarve integrou este ano pela segunda vez no ranking mundial, que contempla 1258 universidades de 86 países. Este ranking já havia considerado que o ponto mais forte da Academia algarvia é a sua projeção internacional.

O ranking agora publicado por áreas volta, assim, a reforçar a projeção internacional da Academia algarvia (ver mais informação aqui).