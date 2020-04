UAlg “Maiores de 23”: a oportunidade de voltar a estudar termina a 30 de abril

Publicado em 17 Abril 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve tem inscrições abertas para a prova de acesso ao concurso especial para maiores de 23 anos. Os candidatos interessados em ingressar através deste concurso ainda poderão fazê-lo até ao próximo dia 30 de abril.

O concurso para Maiores de 23 destina-se a todos aqueles que desejam construir o seu próprio projeto pessoal e valorizar o seu futuro. Não necessitam de ter habilitação académica, devendo apenas ter cumprido 23 anos até dezembro do ano que antecede a candidatura. A prova, que incluí uma componente específica e uma componente de Língua Portuguesa, tem como principal objetivo avaliar o potencial do candidato para ingressar no Ensino Superior. A avaliação do currículo escolar e profissional e uma entrevista são os métodos de seleção que se seguirão às provas.

Tiago Rosário ingressou na UAlg através deste concurso e já terminou a licenciatura em Agronomia. Acredita que esta “é uma excelente oportunidade para quem pretende aprender e obter uma formação superior, mas que por alguma razão não completou o 12ºano.” Com uma experiência profissional diversa, Tiago decidiu ingressar na UAlg por sentir “necessidade de adquirir novos conhecimentos e melhorar a minha formação académica”. Já a escolha da licenciatura teve a ver com o facto de sempre se ter sentido “atraído pela área da produção e do setor primário”.

Relativamente à sua experiência enquanto aluno universitário, Tiago garante que foi muito positiva. “Foi muito enriquecedora a vários níveis, principalmente na amizade e interajuda com os colegas, na disponibilidade e proximidade dos professores”. Garante ainda que “a oportunidade que a universidade dá às pessoas de poderem voltar a estudar «depois do seu tempo» é uma mais-valia para todos”.

Na sua opinião, também os alunos mais jovens podem beneficiar do contacto com os alunos maiores de 23 anos, porque “podem aprender com as suas vivências e experiências”. O aluno acredita, ainda, que “a sociedade beneficia por ter licenciados tão diversificados no mercado de trabalho”.

A Prova de Avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos realizar-se-á no dia 20 de junho (sábado), às 14h00, e será efetuada online com recurso ao moodle/tutoria.

Mais informação sobre os Maiores de 23 pode ser consultada aqui