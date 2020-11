UAlg lança plataforma para apoiar comunidade académica em situação de confinamento ou isolamento social

Publicado em 16 Novembro 2020 por RUA FM

Considerando o atual panorama de pandemia por COVID-19, a Universidade do Algarve criou um sistema de apoio logístico e psicossocial dirigido a qualquer membro da comunidade académica que se encontre em situação de confinamento/isolamento social obrigatório.

Neste sentido, a Universidade do Algarve, numa resposta conjunta, que engloba a Reitoria, os Serviços de Ação Social, o Grupo de Voluntariado UAlg V e a Associação Académica, acaba de lançar uma plataforma de apoio destinada a qualquer membro da comunidade académica, em particular os estudantes, nacionais ou internacionais, a residir sozinhos na região do Algarve.

Tendo por base o lema #UAlgEstamosJuntos, a Instituição volta a garantir que ninguém fica para trás, prestando auxílio aos elementos da sua comunidade.

Esta campanha apresenta as seguintes modalidades de apoio: entrega de bens de primeira necessidade, nomeadamente produtos alimentares, refeições, medicamentos e outros bens; entrega de materiais necessários para o acompanhamento das atividades letivas; e apoio psicossocial.

Mais informações:

www.ualg.pt//pt/content/apoio-comunidade-academica-em-situacao-confinamentoisolamento-social-obrigatorio-devido