UAlg lança nova ronda de reuniões entre investigadores e empresários

Publicado em 09 Novembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), iniciou no dia 06 de novembro uma nova ronda de reuniões das Comunidades de Inovação dedicadas a estreitar oportunidades de colaboração entre os seus investigadores e empresas nos setores de especialização da RIS3 Algarve (Mar, Turismo, Agroalimentar, Energias Renováveis, Saúde e Ciências da Vida e TIC e Atividades Culturais e Criativas).

As Comunidades de Inovação constituem, assim, mais um dos mecanismos de apoio que o CRIA disponibiliza com o objetivo de identificar e ajudar a desenvolver ideias de projetos (individuais, em consórcio Universidade-Empresa ou Empresa-Empresa) que possam despoletar processos de inovação, assentes na massa crítica existente e nos instrumentos de financiamento disponíveis, propiciando as condições para a criação e desenvolvimento de novos serviços e produtos e para a emergência de empresas inovadoras.

Contando com a participação da CCDR Algarve, os empresários e investigadores presentes tiveram oportunidade de conhecer o detalhe das linhas de ação e atividades prioritárias da RIS3 Algarve nas quais as ideias de projeto podem ser enquadradas e exemplos de boas práticas empresariais de articulação e criação de sinergias entre os setores de especialização da região. Adicionalmente, o CRIA apresentou as iniciativas em curso dedicadas à valorização de tecnologias e conhecimento produzido na região, dando o mote para que os participantes identificassem ideias de projetos a desenvolver, numa lógica de apoio à criação, desenvolvimento e submissão de projetos a financiamento. Refira-se a título de exemplo que, desde 2005, o CRIA já apoiou a criação de mais de 90 empresas de base tecnológica, sendo a sua taxa sobrevivência superior a 75%. Foi criada uma Incubadora acreditada pelo Portugal 2020 (20 Espaços escritório | 7 Pré-laboratórios), e dos 74 pedidos de Patente, foram concedidas 30, uma das quais internacional. Até ao momento, o CRIA apoiou mais de 200 projetos de colaboração entre a UAlg e empresas regionais e nacionais.

Estas ações enquadram-se no âmbito do projeto CRIA TT 2.0 – Transferência de Tecnologia e Conhecimento para o Mercado, cofinanciado pelo PO CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Transferência do Conhecimento Científico e Tecnológico. O projeto CRIA TT 2.0 tem assume como objetivo central a dinamização do ecossistema regional de inovação e o estímulo à transferência de tecnologia e de conhecimento com origem na Universidade do Algarve para o setor empresarial regional, nacional e internacional.