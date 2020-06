UAlg lança nova plataforma digital para investigadores e estudantes internacionais

Publicado em 15 Junho 2020 por RUA FM

Orientada para a captação de investigadores e de estudantes internacionais, a Universidade do Algarve acaba de lançar uma nova plataforma digital www.studyinAlgarve.pt com o objetivo de promover e reforçar a notoriedade e a competitividade da Instituição e da região, dando a conhecer as suas maiores potencialidades e um conjunto de razões para escolher o Algarve não só como destino turístico, mas também como destino académico, cada vez mais referenciado.

Há mais de duas décadas que o Algarve recebe um número crescente de estudantes universitários internacionais, afirmando-se, nos últimos anos, por via da internacionalização da Universidade do Algarve, como um destino académico e de investigação científica de excelência, sendo a escolha preferencial, em Portugal, para um conjunto de nacionalidades maioritariamente provenientes da Europa e do sul da América.

A criação do site “Study in Algarve” surge, entre outras razões, como resposta à pandemia do novo coronavírus. Num momento em que o mundo vive momentos de incerteza e insegurança, a Universidade do Algarve pretende reforçar o sentimento de confiança e a esperança na construção de novos planos para o futuro.

Tendo como ponto de partida a questão “Porquê o Algarve?”, esta plataforma digital pretende afirmar aquele que continua a ser um dos eixos prioritários da instituição: a captação de estudantes internacionais. Dando a conhecer o potencial da região, com especial enfoque para as suas condições naturais e a oferta formativa ao nível do Ensino Superior, este projeto visa também mostrar a periferia como um centro de oportunidades, destacando, simultaneamente, a UAlg como um ponto de encontro para a multiculturalidade. Baseando-se na excelência da investigação e da inovação e na qualidade do ensino e da formação a Sul de Portugal, o portal “Study in Algarve” pretende ser um espaço de informação e de acolhimento, partindo da assinatura usada para a campanha de comunicação internacional: “Algarve is our campus – Study & Research in Algarve”.

O público-alvo deste novo portal são os milhões de estudantes que todos os anos têm privilegiado a mobilidade académica, escolhendo uma universidade fora do seu país de residência para realizar os seus estudos graduados (licenciatura) ou pós-graduados (mestrado ou doutoramento).

Os conteúdos deste novo site estão disponíveis em língua portuguesa, cobrindo assim a lusofonia e o iberismo, e em língua inglesa, garantindo um alcance à escala global.

Esta iniciativa é apoiada pelo projeto KCITAR Algarve, financiado através do Fundo Social Europeu, Eixo Prioritário 8 – Modernizar e Capacitar a Administração, do Programa Operacional Regional do Algarve.