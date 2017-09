UAlg lança desafio a alunos do secundário

Publicado em 20 Setembro 2017 por RUA

“Da aquicultura para o meu prato” serve de mote para concurso de vídeo dirigido aos alunos do Algarve.

No âmbito do Projeto Europeu AQUASPACE (http://www.aquaspace-h2020.eu/), financiado pela União Europeia, através do programa H2020, estão abertas as candidaturas para o concurso de vídeo intitulado “Da aquicultura para o meu prato”, cujo público-alvo são os alunos do ensino secundário da região do Algarve.

O período de candidaturas decorre até ao dia 29 de outubro e os resultados serão anunciados a partir de 15 de novembro, através do Facebook AQUASPACE (@aquaspace) e do Twitter (@AquaSpaceH2020). Mais informações sobre inscrições e regulamento podem ser consultadas em http://www.aquaspace-h2020.eu/?page_id=13201.

Em Portugal, o concurso é promovido pela empresa Sagremarisco Lda. entidade parceira do projeto, em colaboração com o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UAlg) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, através da Direção de Serviços da Região Algarve.

Para além de Portugal, o AQUASPACE promove este concurso em diversos países europeus, tais como França, Grécia, Hungria, Itália, Irlanda, Noruega e Reino Unido.

O concurso tem como objetivos dar a conhecer e melhorar a perceção que os jovens têm sobre a indústria da aquicultura, despertar a curiosidade e o interesse sobre a origem dos produtos e os métodos de produção, fomentando a aprendizagem sobre este setor económico.

A aquicultura tem sido identificada como um setor prioritário a ser desenvolvido em Portugal e, embora tenha sido alvo de significativos investimentos, a produção não tem crescido como seria expectável.

O projeto AQUASPACE pretende identificar constrangimentos no desenvolvimento da aquicultura e identificar novas áreas adequadas para desenvolvimento da atividade, através do uso de ferramentas desenvolvidas para o efeito, tendo em conta os três pilares da Abordagem Ecossistémica para a Aquicultura, que são a Sustentabilidade Ecológica, a Equidade Social e a Harmonização dos Usos Múltiplos.