UAlg integra o ranking da excelência do ensino na Europa

Publicado em 05 Julho 2019 por RUA

A Universidade do Algarve aparece pela primeira vez, na posição 101-125 no ranking do Times Higher Education (THE) Europe Teaching Rankings 2019, que analisa o desempenho do ensino em instituições de ensino superior europeias.

Este ranking integra 258 instituições e classifica as principais instituições de ensino superior (IES) da Europa, usando 14 indicadores de desempenho, uma parte substancial dos quais recolhidos através da resposta de mais de 125 mil estudantes de 18 países a um questionário.

Entre os principais aspetos avaliados estão as interações dos estudantes com os professores, as suas oportunidades de desenvolvimento de competências para o desenvolvimento de carreira após a graduação e a probabilidade de os estudantes recomendarem a sua instituição a amigos e familiares.

Para a classificação global contribuem ainda outros fatores, que ponderam o equilíbrio de género nos estudantes e nos funcionários, as publicações por professor e a reputação das instituições entre os seus pares.

A 2ª edição deste ranking confirma a Universidade do Algarve como uma das melhores a nível global e europeu, tal como já tinha sido recentemente confirmado pelos resultados do Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2019, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50 anos ou menos.

O Ranking de Ensino da Europa procura avaliar de uma forma mais aprofundada o desempenho do ensino superior de uma forma global, sendo muito gratificante para toda a comunidade académica da UAlg este destaque no Europe Teaching Ranking 2019.