UAlg inaugura primeiro Laboratório Colaborativo do Turismo

Publicado em 07 Julho 2021 por RUA FM

O primeiro Laboratório Colaborativo do Turismo e Inovação, KIPT (Knowledge to Innovate Professions in Tourism) vai ser inaugurado no dia 8 de julho, pelas 17h30, numa cerimónia que terá lugar no Auditório Verde do campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

Com abrangência geográfica alargada a todo o território nacional, o KIPT é o resultado da congregação de esforços de um conjunto de empresas, associações e instituições de ensino superior. Integram este laboratório a Universidade Europeia, através da Faculdade de Turismo e Hospitalidade (entidade proponente), contando com uma liderança conjunta da Universidade do Algarve / Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR); ATA- Associação de Turismo do Algarve, Universidade de Évora (CEFAGE e CIDHEUS); Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL / Universidade Lusófona; Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Bragança; Uniaudax – Centro de Empreendedorismo e Inovação / Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE); ADVANCE/ISEG/Universidade de Lisboa; Algardata, Sistemas Informáticos, SA; Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; SGS Portugal; Associação de Turismo do Algarve; Salvor – Sociedade de Investimentos Hoteleiros, SA. – Pestana Hotel Group; Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, SA; Hoti Star- Portugal Hotéis, SA; Media Invest Mitg Lda; Prizmakat Lda; Blue Geo Lighthouse, Lda; Logical Safety S.A; Upstream – Valorização do Território, S.A.

A sessão, com transmissão simultânea online, conta com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

O KIPT pretende contribuir, através de atividades de investigação e inovação, para o desenvolvimento mais resiliente e mais sustentável do turismo, assumindo o fator humano como o centro dos processos de inovação e das vantagens competitivas da indústria.

Solicita-se confirmação de presença da comunicação social até ao dia 7 de julho para assessoriadeimprensa@ualg.pt .

O evento pode ainda ser assistido online em, acedendo ao link.