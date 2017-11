UAlg está pela primeira vez na Colômbia

Publicado em 21 Novembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve está a participar na maior feira internacional de educação de pós-graduações na Colômbia, que decorre, de 18 a 22 de novembro, nas cidades de Bogotá, Cali e Medellín.

A “Expo Posgrados” é o principal evento de pós-graduação para estudantes colombianos que pretendem estudar na Europa. Esta feira atrai mais de 5 mil alunos por edição, que procuram na Europa oportunidades de formação de elevada qualidade ao nível dos cursos de pós-graduações, e que veem em Portugal uma alternativa para especializar conhecimentos numa universidade com qualidade.

A UAlg partilha com outras universidades portuguesas o pavilhão “Universities Portugal” e faz-se representar por Marleni Azevedo, coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM).

Segundo Marleni Azevedo, “os alunos procuram informações sobre cursos de mestrados em várias áreas de estudo (Engenharias, Ciências, Humanidades) e também sobre doutoramentos nas áreas das Ciências. Procuram ainda informações sobre a língua, o custo de vida, o processo do visto de estudos, entre outras questões práticas”.

“Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”

A participação da UAlg insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.