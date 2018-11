UAlg está participar numa cimeira sobre “Rede de Inovação e Transferência de Conhecimento” em Macau

Publicado em 06 Novembro 2018 por RUA

A Universidade do Algarve está a participar, de 5 a 9 de novembro, na primeira cimeira “Knowledge Innovation and Transfer Network between China and the B&R Portuguese-speaking and Latin-American Countries”, na Grande Baía de Guandong – Hong Kong – Macau, com o objetivo de promover o debate e a colaboração em áreas como a investigação e desenvolvimento tecnológico, a transferência de conhecimento, o empreendedorismo e a inovação empresarial.

A cimeira conta com a presença de representantes da Universidade do Algarve e de outras universidades portuguesas, bem como Parques de Ciência e Tecnologia e delegações de Espanha e do Brasil, agregando apresentações, encontros bilaterais, assinatura de memorandos de entendimento e uma visita a áreas de inovação empresarial, localizadas ao redor da grande baía de Guandong – Hong Kong – Macau.

Em representação da Universidade do Algarve encontra-se uma comitiva composta pelo vice-reitor para a Educação e Cultura, Saúl Neves de Jesus, o pró-reitor para a Transferência e Inovação, João Rodrigues, a diretora do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), Mirian Tavares, a diretora do Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos (MeditBio), Anabela Romano, e o chefe da divisão do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, Hugo Barros.

A participação da UAlg insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.