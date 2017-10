UAlg está na China a promover novo curso em Biologia Marinha lecionado em inglês

Publicado em 25 Outubro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve (UAlg) está a participar na maior feira de educação da Ásia, a China Education Expo, que decorre de 21 a 29 de outubro, passando pelas principais cidades: Pequim, Cantão e Xangai.

É a primeira vez que a UAlg está representada nesta exposição, que atrai mais de 60 mil alunos chineses do ensino secundário e superior, e na qual estão presentes várias centenas de instituições universitárias provenientes de mais de 40 países.

A UAlg partilha com outras universidades portuguesas o pavilhão “Universities Portugal” e faz-se representar pelo coordenador do Gabinete de Comunicação, André Botelheiro. Da comitiva faz ainda parte Adelino Canário, professor catedrático da UAlg e coordenador do Centro de Ciências do Mar (CCMAR).

Questionado sobre como está a decorrer esta experiência, André Botelheiro refere: “os muitos alunos chineses que nos abordaram, mostram grande interesse pela realidade portuguesa, nomeadamente a boa qualidade de ensino e de investigação das instituições de ensino superior, conjugada com o facto de o custo de vida, e das propinas, ser inferior à média europeia, bem como o elevado índice de segurança do país e a importância da língua portuguesa no mundo”. O responsável pela comunicação da UAlg destaca ainda “a boa recetividade que os 30 programas lecionados pela UAlg em língua inglesa tiveram junto dos alunos chineses.

Internacionalização da licenciatura em Biologia Marinha, com aulas em inglês, é novidade apresentada na China

Para o próximo ano letivo (2018/2019), a Universidade do Algarve oferecerá a licenciatura em Biologia Marinha integralmente lecionada em inglês. Será a primeira vez que a Instituição oferece a hipótese de os alunos internacionais frequentarem um curso de licenciatura com aulas em inglês. Esta situação também já acontece nos cerca de 30 programas internacionais de ensino da UAlg, com 17 cursos de mestrado e 12 de doutoramento.

UAlg é parceira da Oceans University, em Xangai

Só no último ano, inscreveram-se na UAlg 10 alunos de nacionalidade chinesa, em cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento. Recorde-se ainda que, no passado mês de julho, 25 alunos da Oceans University de Xangai frequentaram uma Summer School no CCMAR da UAlg. Durante 15 dias, estes alunos ficaram a conhecer as áreas de investigação do Centro e o nosso país, numa road trip de duas semanas, passando por Lisboa, Coimbra e Porto. Esta é já a terceira edição da Summer School no CCMAR, que tem resultado da estreita colaboração da Academia algarvia, com a Oceans University, de Xangai.

“Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”

A participação da UAlg insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.