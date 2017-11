UAlg está em Macau a promover a sua oferta formativa

Publicado em 02 Novembro 2017 por RUA

No âmbito da assinatura do protocolo de cooperação entre o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, a Universidade do Algarve iniciou, no dia 31 de outubro, um roadshow em Macau, que terminará no próximo dia 3 de novembro.

Em território macaense, André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação e Protocolo da UAlg, considera que “estão reunidas as condições para que os estudantes desta região administrativa possam candidatar-se às instituições de ensino superior portuguesas ao abrigo do concurso especial do Estatuto de Estudante Internacional, porque agora é possível que os candidatos utilizem os resultados obtidos nas provas do Exame Unificado de Acesso ao Ensino Superior de Macau.

No caso particular da UAlg, André Botelheiro considera que “as expectativas são as de que o número de alunos provenientes da China, e em particular de Macau, venha a registar um crescimento nos próximos anos. Recorde-se o sucesso registado com o crescimento consolidado de candidaturas provenientes do Brasil, em que só no presente ano letivo se matricularam mais de 200 novos alunos para frequência completa de uma licenciatura.

A UAlg oferece cursos de licenciatura, mas também de mestrado e de doutoramento, que são complementares à oferta de formação superior existente em Macau. Ou seja, leciona cursos que não existem em Macau e que têm procura por parte dos estudantes e do mercado de trabalho, nomeadamente nas áreas das Ciências e Tecnologias da Saúde, Turismo, Ciências Mar e do Ambiente, e Ciências da Educação. “Acreditamos que esta oferta complementar é uma mais-valia para a consolidação de uma sociedade cada vez mais qualificada no território de Macau”, constata o representante da UAlg.

Durante a visita, a UAlg deu a conhecer os seus 43 cursos de Licenciatura e Mestrados Integrados, lecionados em Português e acessíveis através do concurso especial para Estudantes Internacionais:(https://www.ualg.pt/home/pt/content/quais-licenciaturas-mestrados-integrados-lecionados-pela-universidade-do-algarve-1). A novidade já para o próximo ano letivo é a possibilidade de os alunos internacionais frequentarem a licenciatura em Biologia Marinha com aulas e exames em Inglês. A formação avançada e a investigação científica de elevada qualidade desenvolvida na UAlg também estiveram em destaque, apoiadas nos 17 programas de mestrado e 12 programas de doutoramento lecionados totalmente em inglês (https://www.ualg.pt/en/courses/all).

Em Macau, a UAlg visitou o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior; o Instituto Português do Oriente (Balcão de Apoio), a Escola Portuguesa de Macau; o Colégio Sagrado Coração de Jesus (secção chinesa e inglesa) e o Colégio Yeut Wah.

Questionado sobre as mais-valias de um aluno macaense estudar na Universidade do Algarve, André Botelheiro elenca as seguintes aspetos: ambiente cosmopolita, numa universidade em que mais de 16% da sua população académica é constituída por estudantes internacionais de mais de 70 nacionalidades, onde impera um clima de grande tolerância e segurança; custos inferiores à média europeia; reputação e reconhecimento internacional da UAlg, conforme atestam os rankings internacionais (https://www.ualg.pt/pt/content/times-higher-education).

No presente ano letivo a Academia algarvia prevê um crescimento que poderá ultrapassar os 1400 estudantes estrangeiros.

“Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”

A visita a Macau insere-se no projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.