UAlg esgota inscrições em mais um “Dia Aberto”

A Universidade do Algarve voltou a realizar mais uma edição do Dia Aberto, ontem, dia 23 de fevereiro, tendo esgotado o número de inscrições. Cerca de 2 mil alunos do ensino básico e secundário de todas as escolas do Algarve e de algumas do Alentejo vieram conhecer um pouco do que se faz dentro da Academia algarvia.

Qual a importância do Dia Aberto? O que pensam os alunos sobre esta iniciativa? Este dia pode ajudá-los nas decisões futuras?

Às 9 horas da manhã já eram muitos os estudantes que aguardavam pelo início das atividades. O espaço habitualmente votado às aulas esteve durante todo o dia inteiramente dedicado às atividades preparadas para os alunos que se deslocaram até à Universidade. Entusiasmada com a visita, Ana Ramos, estudante do Curso Profissional Técnico de Comunicação da Escola Secundária João de Deus, em Faro, confessava a sua vontade de ingressar na UAlg.

Também Isabel Fernandes, docente de Alemão e Inglês na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, reconhece esta iniciativa como «um incentivo para continuar os estudos».

Enquanto esperava por mais um grupo de visitantes, Sergei Odajio, aluno do 1.º ano da licenciatura em Imagem Animada e colaborador no Dia Aberto, referia a importância do evento para a elucidação das diferenças existentes entre os cursos, permitindo que os futuros universitários possam fazer uma escolha acertada.

Para ajudar os responder a estas e outras perguntas a UAlg organizou mais de uma centena de atividades. Os visitantes experienciaram uma verdadeira viagem ao mundo da investigação, através das várias áreas de estudo da UAlg. Todas as atividades foram pensadas de forma a desafiar e interpelar os conhecimentos dos jovens, estimulando o seu sentido crítico, a assimilação de novos conceitos ou a estruturação de matérias já abordadas em sala de aula, através das várias disciplinas que constituem os currículos do ensino básico e secundário em Portugal.

Organizadas pelo Gabinete de Desporto da Associação Académica da UAlg, decorreram, em simultâneo, atividades como futebol americano, rugby, golfe, escalada, ténis e várias aulas de grupo, abertas a todos os participantes. Destaque ainda para a dinamização de aulas de Surf Indoor, em parceria com o Clube Surf de Faro.

Em jeito de conclusão, André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação da UAlg, considera que este dia superou as expetativas, explicando que para a sua realização foi necessária uma forte mobilização da academia. Segundo André Botelheiro, cerca de 600 pessoas, entre elas, alunos, funcionários e professores, trabalharam em conjunto para levar a cabo mais uma edição do dia aberto. Na sua opinião, este tipo de iniciativas reveste-se de primordial importância, “não só pela divulgação da oferta formativa e, consequentemente, da UAlg no seu todo, mas também pelo impacto que possa ter na divulgação e no incentivo da prossecução dos estudos superiores.” Fica a promessa de que “para o ano faremos mais, se não igual, melhor!”

* Em colaboração com os alunos do curso de Ciências da Comunicação, Bernardo Ferreira | Bruna Honrado | Joana Pereira