UAlg entrega Bolsas de Excelência

Publicado em 29 Novembro 2017 por RUA

A Sessão Pública de Entrega das Bolsas de Excelência 2017/18, tem lugar esta quinta-feira, dia 30 de novembro, às 18h00, no Grande Auditório da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas.

Com a participação de 43 entidades, esta iniciativa, que se realiza pelo sexto ano consecutivo, já premiou 242 alunos, totalizando um apoio de cerca de 235 mil euros. A bolsa atribuída paga integralmente o valor da propina anual, que no presente ano letivo é de 975,65 euros.

Depois da cerimónia há um jantar com todos os participantes, no Refeitório do Campus de Gambelas, onde se privilegia o contacto entre empresas patrocinadoras e alunos premiados.

A lista de alunos premiados está disponível aqui