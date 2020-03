UAlg e Empowered StartUps criam parceria para acolher empreendedores internacionais

Publicado em 02 Março 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve formalizou, em 2019, uma parceria com a Empowered StartUps, uma reconhecida incubadora de empresas transnacional, com o objetivo de implementar um programa de atração e acolhimento de empreendedores internacionais altamente qualificados (Higly Qualified Activity – HQA), destinado a líderes empresariais internacionais que procuram Portugal como solução de residência e dinamização empresarial.

O programa HQA visa promover benefícios económicos para a Universidade do Algarve e para a região, atuando em parceria com um agente internacional de referência.

Através do programa HQA, investidores e empreendedores são convidados a Portugal para que possam conhecer as capacidades dos centros de investigação, da incubadora e da aceleradora da UAlg, conforme regulamentado pelo artigo nº 61/90 da Lei de Imigração Portuguesa, no intuito de implementar e monitorizar as suas empresas assentes em inovação e conhecimento.

Ao abrigo da cooperação, a Empowered StartUps oferece aos seus benificiários o acesso a um programa de incubação de negócios inovadores e altamente acreditados, localizados na região algarvia, e potenciadores das condições de investigação e desenvolvimento tecnológico da UAlg.

Neste contexto, a UAlg e a Empowered StartUps formalizaram o convite ao segundo empreendedor internacional para dinamização do programa de incubação e desenvolvimento na região.