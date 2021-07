UAlg e Deloitte abrem novo CTeSP em Tecnologias Informáticas

Publicado em 22 Julho 2021 por RUA FM

As candidaturas ao Programa BrightStart, promovido pela Deloitte, na Universidade do Algarve, irão decorrer de 26 de julho a 22 de agosto. Trata-se de uma iniciativa de aceleração de competências na área das tecnologias informáticas, que permite aos estudantes finalistas do ensino secundário adquirirem, enquanto estudam, conhecimentos práticos em ambiente real de trabalho, preparando-os para a vida profissional.

Após Setúbal, Leiria e Viseu, esta é a primeira vez que o BrightStart acontece no Algarve onde estarão disponíveis 22 vagas.

A participação neste Programa inclui a atribuição de uma bolsa de estágio de longa duração, sendo todos os custos académicos suportados pela Deloitte, incluindo as propinas mensais e taxas de inscrição no Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Tecnologias Informáticas. O valor da bolsa é progressivo e depende do desempenho académico-profissional do estudante ao longo do curso. O programa tem duração de 5 anos durante os quais os alunos irão completar um CTeSP e terão a oportunidade de concluir uma licenciatura na área das Tecnologias Informáticas.

Nos dias 27 de julho, 05, 12 e 19 de agosto, às 18h30, irão decorrer sessões de esclarecimento online dirigidas a alunos ou encarregados de educação interessados em esclarecer todas as questões sobre o CTeSP e o programa BrightStart. Os links de inscrição estão disponíveis no site da Deloitte.

O BrightStart representa uma oportunidade para os jovens estudantes desenvolverem competências-chave na sua futura área de trabalho, colaborando com as equipas de especialistas da Deloitte. A duração deste Programa está alinhada com o calendário académico e o plano de formação inclui unidades curriculares como Programação, Tecnologias de Mercado, Tecnologias Emergentes, metodologias ágeis de desenvolvimento de software, entre outros.

O programa nasceu em Belfast, com a Deloitte e a Universidade de Ulster, e foi lançado pela primeira vez em Portugal com o Instituto Politécnico de Setúbal em 2017. O sucesso desta iniciativa originou, nos anos seguintes, o alargamento da rede nacional ao Politécnico de Leiria, ao Politécnico de Viseu e agora à Universidade do Algarve.