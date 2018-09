UAlg é cada vez mais a 1ª opção dos estudantes algarvios e do sul do país

Publicado em 10 Setembro 2018 por RUA

Na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 63% dos candidatos colocados na Universidade do Algarve (UAlg) escolheram esta Academia como primeira opção (764 num universo de 1210), constituindo um aumento face a 2017, em que 56% (646 em 1165) o haviam feito. Ao mesmo tempo a UAlg colocou-se bem acima da média nacional de candidatos colocados em primeira opção, que este ano se situou nos 55%.

Destas 1210 colocações, 60% têm proveniência numa escola secundária da região do Algarve, com 727 alunos colocados. Ao crescer sete pontos percentuais face ao ano transato (+46 candidatos colocados), a Universidade do Algarve continua a ser a primeira escolha para os candidatos algarvios construírem o seu futuro académico.

Em simultâneo, o recrutamento da UAlg cresceu nos distritos do sul do país, sobretudo nos de Lisboa (+3%), de Beja (+9%) e de Setúbal (+16%), que, juntamente com o de Faro, já representam 82% da proveniência dos candidatos colocados.

As escolas secundárias do concelho de Faro já representam 30% dos colocados com proveniência na região do Algarve, seguindo-se Loulé com 15%, Olhão com 11%, Albufeira e Portimão ambas com 10%.

Destes 727 candidatos colocados provenientes do Algarve mais de metade provêm de sete Escolas Secundárias algarvias: E.S. Tomás Cabreira (94) e a E.S. João de Deus (93) ambas em Faro, a E.S. Dr. Francisco Lopes (76) em Olhão, a E.S. de Loulé (73), E.S. de Albufeira (53), E.S. Manuel Teixeira Gomes (45) em Portimão, e a E.S. Dr. Jorge Augusto Correia (40) em Tavira.

Para Paulo Águas, Reitor da UAlg, “o resultado obtido traduz a forte ligação da Universidade à região, reforçando o papel que a instituição tem na qualificação dos jovens algarvios. Não queremos ser uma Universidade regional, sendo prova disso o sucesso que temos vindo a registar no recrutamento de estudantes internacionais, mas assumimos a responsabilidade de sermos a Universidade da Região”.