UAlg destaca-se no U-Multirank 2017

Publicado em 30 Março 2017 por RUA

A Universidade do Algarve destacou-se nos resultados acabados de divulgar pelo U-Multirank 2017, alcançando a classificação máxima em cinco indicadores.

A classificação máxima de “Muito Bom” neste ranking foi-lhe atribuída nos seguintes indicadores: Spin-offs (transferência de tecnologia); Pós-Doutorados (investigação); Interdisciplinaridade das publicações (investigação); Publicações internacionais conjuntas (internacionalização); e Mobilidade de estudantes (internacionalização).

Comparando com o ano anterior, a UAlg aumentou de 9 para 13 o número de indicadores com classificações A (Muito Bom) e B (Bom). Os principais progressos concentraram-se em indicadores relacionados com Investigação e Internacionalização.

Na “Investigação” registaram-se melhorias nos seguintes indicadores: Interdisciplinaridade das publicações (A); Taxa de citações (B); Publicações mais citadas (B); e Financiamento externo (B). Já na dimensão “Internacionalização” registaram-se melhorias na Mobilidade de estudantes (A); e Mestrados lecionados em inglês (B).

A investigação, a transferência de tecnologia e a internacionalização, por serem fundamentais e estruturantes de uma universidade inovadora, têm sido algumas das apostas mais decisivas da Universidade do Algarve. Para o Reitor «estes resultados do Multirank vêm confirmar que a instituição está no bom caminho, incentivando-a a prossegui-lo de forma ainda mais determinada.»

Refira-se que este ranking compara mais de 1500 universidades a nível mundial, tendo como base cinco critérios de desempenho: Ensino (Teaching and Learning), Investigação (Research), Transferência de Tecnologia (Knowledge Transfer), Internacionalização (International Orientation) e Ligação à sociedade (Regional Engagement). Cada universidade é classificada tendo em conta um total de 30 indicadores, que podem ser consultados em: www.umultirank.org.