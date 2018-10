UAlg dá as boas-vindas a estudantes de todo o mundo

Publicado em 02 Outubro 2018 por RUA

Cerca de 800 novos estudantes internacionais, vindos de todos os cantos do mundo, foram acolhidos pelo Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) da Universidade do Algarve, com um programa cheio de atividades informativas, lúdicas e culturais.

Na sessão de boas-vindas, Saúl de Jesus, vice-reitor da UAlg, destacou “a multiculturalidade existente nesta Academia, fornecendo um contexto extraordinário para a aprendizagem e para o desenvolvimento pessoal destes estudantes”.

Vieram de países como Colômbia, Equador, Israel, Marrocos, Argélia, México, Costa Rica, China, Vietnam, Guiné-Bissau, Indonésia, Filipinas, EUA, Brasil, África do Sul, Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo, Polónia, República Checa, Itália, Roménia, Eslovénia, Lituânia, entre outros, num total de 50 nacionalidades diferentes, onde se e destacam os estudantes vindos do Brasil.

Além do apoio logístico, estas duas semanas de acolhimento contaram com sessões de boas- vindas, com várias visitas ao Centro Histórico e ao Museu Municipal de Faro, passeios de barco pela Ria Formosa, uma visita ao Zoomarine, e às cidades de Vila Real de Santo António, Silves e Vila do Bispo.

No âmbito do projeto SIAC: Algarve Is Our Campus – Study and Research in Algarve, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, os novos estudantes internacionais tiveram ainda a oportunidade de experimentar a gastronomia algarvia, através de um almoço e de um jantar de boas-vindas, patrocinados pelo referido projeto.

Outro momento importante que marcou estas semanas de acolhimento foi a tomada de posse do Núcleo de Estudantes Brasileiros da Associação Académica da Universidade do Algarve (NEBRAUAlg), que tem como presidente Roberto Chiodelli, aluno do doutoramento em Psicologia. Este Núcleo vem, assim, reforçar o acolhimento dos novos estudantes brasileiros, que além da portuguesa, são a nacionalidade mais representada na UAlg.

Além dos muitos voluntários da UAlg, este programa de acolhimento contou ainda com os apoios das Câmaras Municipais de Faro, Silves, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António, da Região de Turismo do Algarve, e do Zoomarine.

De acordo com as os últimos dados oficiais disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), relativos ao ano letivo de 2016/17, a UAlg regista a terceira percentagem mais elevada de estudantes com nacionalidade estrangeira, com 16,1%. A média nacional é de 11,9%.

No presente ano letivo, prevê-se que estudem na UAlg mais de 1600 estudantes de nacionalidade estrangeira, o que ultrapassará os 20% do número total de inscritos.